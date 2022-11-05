Воронежский губернатор сообщил об эвакуации в регион жителей Херсонской области
Воронежская область начнет принимать жителей Херсонской области, регион в воскресенье примет 120 человек — «людей из учреждений соцзащиты», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Все это люди из учреждений соцзащиты, то есть те, кто нуждается в особой помощи и опеке. У нас опыт встречи и размещения наших соотечественников огромный», — написал Гусев.
По словам главы региона, люди пока будут жить в шести пунктах временного размещения (ПВР) в районах региона, «далее поймем, что делать дальше». Поезд из Херсона прибудет в воскресенье вечером, уточнил губернатор.
В середине октября из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ власти Херсонской области заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы РФ мирного населения. 26 октября в администрации региона сообщили, что более 70 000 жителей Херсонской области уже покинули правобережную часть области. 28 октября эвакуация была завершена.
31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. Он добавил, что это «касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов».
По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ. На всех эвакуированных будет распространена программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России, отметил он. 1 ноября он уточнил, что планируется отселить до 70 000 человек в течение трех дней.
2 ноября транспортное сообщение через Днепр было приостановлено в связи с завершением эвакуационных мероприятий, сообщала областная администрация.