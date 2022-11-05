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Воронежский губернатор сообщил об эвакуации в регион жителей Херсонской области

Ведомости

Воронежская область начнет принимать жителей Херсонской области, регион в воскресенье примет 120 человек — «людей из учреждений соцзащиты», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Все это люди из учреждений соцзащиты, то есть те, кто нуждается в особой помощи и опеке. У нас опыт встречи и размещения наших соотечественников огромный», — написал Гусев.

По словам главы региона, люди пока будут жить в шести пунктах временного размещения (ПВР) в районах региона, «далее поймем, что делать дальше». Поезд из Херсона прибудет в воскресенье вечером, уточнил губернатор.

В середине октября из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ власти Херсонской области заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы РФ мирного населения. 26 октября в администрации региона сообщили, что более 70 000 жителей Херсонской области уже покинули правобережную часть области. 28 октября эвакуация была завершена.

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31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. Он добавил, что это «касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов». 

По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ. На всех эвакуированных будет распространена программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России, отметил он. 1 ноября он уточнил, что планируется отселить до 70 000 человек в течение трех дней.

2 ноября транспортное сообщение через Днепр было приостановлено в связи с завершением эвакуационных мероприятий, сообщала областная администрация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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