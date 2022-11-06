СК возбудил уголовное дело о халатности после пожара в кафе «Полигон»
Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, после пожала в кафе «Полигон», сообщает СКР.
Согласно версии следствия, в костромском кафе долгое время не планировались и не проводились надзорные мероприятия.
«Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена», – говорится в сообщении СКР.
Из-за нарушений требований пожарной безопасности 13 человек погибли, шесть пострадали. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.
В Следственном комитете (СК) России по Костромской области сообщили, что в ходе следственных действий были опознаны тела 12 из 13 погибших. Также следственными органами был установлен собственник здания, сдававший помещения в аренду: он был допрошен. «По данным следствия, лица, на которых была возложена обязанность исполнять требования правил пожарной безопасности, допустили нарушение правил, направленных на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и объекта», – говорится в сообщении СК.
Также управление проводит доследственную проверку в связи с бездействием должностных лиц в части организации проверок арендатора здания. «Следствием проверяются сведения о нарушении законодательства о пожарной безопасности в части закрытых запасных выходов из помещения», – добавили в комитете.
В ночь с 4 на 5 ноября в костромском ночном клубе «Полигон» один из гостей использовал пиротехническое устройство, в результате чего, по предварительным данным, возникло возгорание. Площадь пожара составила 3500 кв. м. Сигнал о произошедшем был получен ГУ МЧС России по Костромской области в 2:37 мск, ликвидировать открытое горение удалось к 7:29 мск. В результате пожара 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести.
Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило два уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования уголовных дел были задержаны два подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.