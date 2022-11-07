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Общество

Россияне смогут въехать в Индонезию по электронной визе

Ведомости

С 9 ноября россияне смогут получить электронную визу, чтобы попасть в Индонезию, следует из данных сайта главного управления иммиграции Индонезии.

Власти Индонезии разработали систему выдачи электронных виз по прибытии (eVoA). Получить такой документ могут граждане 26 стран, в том числе россияне. Отмечается, что для того чтобы получить eVoA, загранпаспорт должен быть действителен еще шесть месяцев с даты прибытия в Индонезию.

Речь идет о туристической визе, которая выдается на 30 дней, ее можно продлить на тот же срок. Также получить ее можно для деловых встреч и правительственных визитов. Въехать в страну удастся в течение 90 дней с момента выдачи электронного документа. Уточняется, что попасть в Индонезию по такой визе можно только через аэропорты Джакарты и Бали.

Услуга обойдется туристам в 500 000 индонезийских рупий (около $32). Однако оплатить ее можно только картами платежных систем Mastercard, Visa или JCB.

Систему выдачи электронных виз индонезийские власти запустили на фоне проведения саммита G20 на Бали 15-16 ноября, чтобы снизить нагрузку на центры выдачи виз по прилете в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных