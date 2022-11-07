Россияне смогут въехать в Индонезию по электронной визе

Речь идет о туристической визе, которая выдается на 30 дней, ее можно продлить на тот же срок. Также получить ее можно для деловых встреч и правительственных визитов. Въехать в страну удастся в течение 90 дней с момента выдачи электронного документа. Уточняется, что попасть в Индонезию по такой визе можно только через аэропорты Джакарты и Бали.