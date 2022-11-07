Россияне смогут въехать в Индонезию по электронной визе
С 9 ноября россияне смогут получить электронную визу, чтобы попасть в Индонезию, следует из данных сайта главного управления иммиграции Индонезии.
Власти Индонезии разработали систему выдачи электронных виз по прибытии (eVoA). Получить такой документ могут граждане 26 стран, в том числе россияне. Отмечается, что для того чтобы получить eVoA, загранпаспорт должен быть действителен еще шесть месяцев с даты прибытия в Индонезию.
Речь идет о туристической визе, которая выдается на 30 дней, ее можно продлить на тот же срок. Также получить ее можно для деловых встреч и правительственных визитов. Въехать в страну удастся в течение 90 дней с момента выдачи электронного документа. Уточняется, что попасть в Индонезию по такой визе можно только через аэропорты Джакарты и Бали.
Услуга обойдется туристам в 500 000 индонезийских рупий (около $32). Однако оплатить ее можно только картами платежных систем Mastercard, Visa или JCB.
Систему выдачи электронных виз индонезийские власти запустили на фоне проведения саммита G20 на Бали 15-16 ноября, чтобы снизить нагрузку на центры выдачи виз по прилете в страну.
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