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Общество

Срок обучения в магистратуре для специалистов могут сократить до одного года

Ведомости

Российские вузы смогут по своему усмотрению сократить срок обучения в магистратуре до одного года для выпускников специалитета, об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета, с учетом специфики выбранного направления подготовки», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Минобрнауки готовит законопроект, который позволит выпускникам специалитета на конкурсной основе поступить в магистратуру на бюджет по родственному направлению. Пока такая возможность есть только у выпускников бакалавриата.

В конце мая 2022 г. стало известно, что Минобрнауки займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской. Глава министерства Валерий Фальков заявил, что к этой системе следует относиться как «к прожитому этапу».

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Позже министр уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас. Также ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что специалитет будет введен в большинстве случаев по точным наукам. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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