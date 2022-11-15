Срок обучения в магистратуре для специалистов могут сократить до одного года

Позже министр уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас. Также ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что специалитет будет введен в большинстве случаев по точным наукам.