Срок обучения в магистратуре для специалистов могут сократить до одного года
Российские вузы смогут по своему усмотрению сократить срок обучения в магистратуре до одного года для выпускников специалитета, об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
«Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета, с учетом специфики выбранного направления подготовки», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Минобрнауки готовит законопроект, который позволит выпускникам специалитета на конкурсной основе поступить в магистратуру на бюджет по родственному направлению. Пока такая возможность есть только у выпускников бакалавриата.
В конце мая 2022 г. стало известно, что Минобрнауки займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской. Глава министерства Валерий Фальков заявил, что к этой системе следует относиться как «к прожитому этапу».
Позже министр уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас. Также ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что специалитет будет введен в большинстве случаев по точным наукам.
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