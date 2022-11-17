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Общество

Пожар на московском рынке «Садовод» потушили

Ведомости

Пожарные ликвидировали огонь на рынке «Садовод». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. 

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 15:08 пожар был локализован, а в 15:31 полностью ликвидирован», — говорится в сообщении. 

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 13.52. Огонь загорелся в двух торговых павильонах текстильной продукции, общая площадь возгорания составила 50 кв.м. 

Из торгового комплекса эвакуировали 150 человек. Данных о пострадавших не поступало. Причины возгорания не уточняются. В пресс-службе «Садовода» ТАСС подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал. Там отметили, что рынок продолжает работу в прежнем режиме.

«Садоводом» управляет компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Рынок находится юго-востоке Москвы, занимает площадь более 40 га. В нем расположено 8000 магазинов, которые ежегодно посещают 36,5 млн покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных