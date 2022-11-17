Пожар на московском рынке «Садовод» потушили

Из торгового комплекса эвакуировали 150 человек. Данных о пострадавших не поступало. Причины возгорания не уточняются. В пресс-службе «Садовода» ТАСС подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал. Там отметили, что рынок продолжает работу в прежнем режиме.