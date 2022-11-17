Пожар на московском рынке «Садовод» потушили
Пожарные ликвидировали огонь на рынке «Садовод». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 15:08 пожар был локализован, а в 15:31 полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 13.52. Огонь загорелся в двух торговых павильонах текстильной продукции, общая площадь возгорания составила 50 кв.м.
Из торгового комплекса эвакуировали 150 человек. Данных о пострадавших не поступало. Причины возгорания не уточняются. В пресс-службе «Садовода» ТАСС подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал. Там отметили, что рынок продолжает работу в прежнем режиме.
«Садоводом» управляет компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Рынок находится юго-востоке Москвы, занимает площадь более 40 га. В нем расположено 8000 магазинов, которые ежегодно посещают 36,5 млн покупателей.
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