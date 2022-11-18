Wildberries запустил сервис утилизации ненужной техники и мебели
Российский маркетплейс Wildberries сообщил о запуске услуги по вывозу и утилизации ненужной бытовой техники и мебели, говорится в сообщении компании.
Сейчас экспресс-утилизацией ненужных вещей могут воспользоваться жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников. В дальнейшем такая услуга появится и в других регионах за счет привлечения новых партнеров, добавили в компании. Стоимость утилизации стартует от 1000 руб., например, для тумбочек и до 5200 руб. для пианино.
Воспользоваться услугой можно в разделе «Услуги». В Wildberries пояснили, что после оформления необходимой информации на электронную почту пользователя придет письмо с данными представителя сервиса. Он свяжется, уточнит удобное время визита и самостоятельно вынесет и погрузит ненужные вещи в спецтранспорт. Услуга экспресс-утилизации может быть оказана в течение нескольких часов, добавили в Wildberries.
Продавать сервисные услуги по утилизации могут не только крупные или небольшие компании, но и самозанятые граждане. Комиссия для продавцов этой категории составит 5%.
В начале этого месяца стало известно, что оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн руб. Так, за девять месяцев 2022 г. оборот компании вырос на 95% год к году до 1,1 трлн руб. Рост продаж в штуках составил 76%. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 г. В III квартале 2022 г. оборот увеличился на 95% до 420,2 млрд руб.
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