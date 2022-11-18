Wildberries запустил сервис утилизации ненужной техники и мебели

В начале этого месяца стало известно, что оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн руб. Так, за девять месяцев 2022 г. оборот компании вырос на 95% год к году до 1,1 трлн руб. Рост продаж в штуках составил 76%. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 г. В III квартале 2022 г. оборот увеличился на 95% до 420,2 млрд руб.