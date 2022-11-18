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Wildberries запустил сервис утилизации ненужной техники и мебели

Ведомости

Российский маркетплейс Wildberries сообщил о запуске услуги по вывозу и утилизации ненужной бытовой техники и мебели, говорится в сообщении компании.

Сейчас экспресс-утилизацией ненужных вещей могут воспользоваться жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников. В дальнейшем такая услуга появится и в других регионах за счет привлечения новых партнеров, добавили в компании. Стоимость утилизации стартует от 1000 руб., например, для тумбочек и до 5200 руб. для пианино.

Воспользоваться услугой можно в разделе «Услуги». В Wildberries пояснили, что после оформления необходимой информации на электронную почту пользователя придет письмо с данными представителя сервиса. Он свяжется, уточнит удобное время визита и самостоятельно вынесет и погрузит ненужные вещи в спецтранспорт. Услуга экспресс-утилизации может быть оказана в течение нескольких часов, добавили в Wildberries.

Продавать сервисные услуги по утилизации могут не только крупные или небольшие компании, но и самозанятые граждане. Комиссия для продавцов этой категории составит 5%.

В начале этого месяца стало известно, что оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн руб. Так, за девять месяцев 2022 г. оборот компании вырос на 95% год к году до 1,1 трлн руб. Рост продаж в штуках составил 76%. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 г. В III квартале 2022 г. оборот увеличился на 95% до 420,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных