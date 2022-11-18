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Путин наградил экипаж катера «Арарат» за помощь с вывозом людей из Херсона

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил экипаж речного катера «Арарат», помогавший вывозить людей с правобережной части Херсонской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Капитан Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, матрос Роман Уваров получил медаль «За спасение погибавших». Также орденом Мужества награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

Как писали «Известия», 14 ноября в Херсонской области моряки завершили последний вывозной рейс для мирного населения. Изначально планировалось совершить только одну переправу, но вскоре стало понятно, что за раз вывезти всех желающих невозможно. Тогда экипаж речного судна «Арарат» по собственной инициативе решил вернуться за людьми.

Эвакуация жителей города шла с середины сентября. В то же время власти Херсонской области сообщали о сложной ситуации в регионе в связи с наступлением ВСУ. 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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