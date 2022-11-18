Путин наградил экипаж катера «Арарат» за помощь с вывозом людей из Херсона
Президент России Владимир Путин наградил экипаж речного катера «Арарат», помогавший вывозить людей с правобережной части Херсонской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Капитан Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, матрос Роман Уваров получил медаль «За спасение погибавших». Также орденом Мужества награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.
Как писали «Известия», 14 ноября в Херсонской области моряки завершили последний вывозной рейс для мирного населения. Изначально планировалось совершить только одну переправу, но вскоре стало понятно, что за раз вывезти всех желающих невозможно. Тогда экипаж речного судна «Арарат» по собственной инициативе решил вернуться за людьми.
Эвакуация жителей города шла с середины сентября. В то же время власти Херсонской области сообщали о сложной ситуации в регионе в связи с наступлением ВСУ. 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.