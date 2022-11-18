Путин наградил экипаж катера «Арарат» за помощь с вывозом людей из Херсона

Эвакуация жителей города шла с середины сентября. В то же время власти Херсонской области сообщали о сложной ситуации в регионе в связи с наступлением ВСУ. 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.