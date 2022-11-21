Минцифры сформирует дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что срочники в зону специальной военной операции направляться не будут. Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут, – уточнил он. – На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут».