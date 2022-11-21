Минцифры сформирует дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва
Минцифры РФ сформирует дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва для сотрудников ИТ-компаний и направит его в Министерство обороны страны, где будет принято окончательное решение, передает пресс-служба ведомства.
«Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям», — сообщила пресс-служба Минцифры.
В ведомстве пояснили, что если организация не подала заявку, то необходимо сформировать список сотрудников, которые претендуют на отсрочку, подписать его электронной подписью и направить на почту в Минцифры. Заявки принимаются до 23:59 мск 23 ноября. В случае, если список был подан, сотрудник соответствует критериям, но он не получил отсрочку, то сотрудник должен лично направить на указанную почту необходимую информацию: ФИО, название компании, фото повестки и др.
В 2022 г. осенний призыв на военную службу был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что такое решение было принято в связи с загрузкой военкоматов на фоне частичной мобилизации. Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения спецоперации на Украине.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что срочники в зону специальной военной операции направляться не будут. Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут, – уточнил он. – На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут».
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