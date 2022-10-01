В Кремле объяснили перенос начала осеннего призыва на 1 ноября
Решение о переносе начала осеннего призыва на военную службу с 1 октября на 1 ноября связано с загрузкой военкоматов, рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве.
«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», — сообщил Песков.
Указ об осеннем призыве граждан России на военную службу был опубликован в пятницу.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой.
Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.
21 сентября Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал президент. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.