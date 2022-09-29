Песков ответил на заявление Володина об ограничениях на выезд за границу
Из-за обилия информации о частичной мобилизации бывают ошибки в заявлениях, главное – их оперативно исправлять, как это и сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сказал журналистам на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Володин сделал несколько заявлений, к которым потребовались разъяснения от профильных ведомств: в частности, спикер сказал, что ведутся списки уезжающих из России и что для военнообязанных ограничены перемещения. Пескова попросили прокомментировать высказывания Володина с учетом того, что власти призывали аккуратнее относиться к информации.
«Здесь обилие информации, скажем так, достаточно нестандартная ситуация, огромное количество вопросов, которые наслаиваются один на другой – конечно, не облегчают ситуацию в плане разъяснений. Поэтому бывают ошибки. Но главное, чтобы они оперативно поправлялись. И насколько мне известно, и Володин тоже оперативно поправился», – сказал Песков.
По его словам, граждане в первую очередь должны ориентироваться на информацию, поступающую от ведомств, занимающихся мобилизацией, – Минобороны, а также специально созданных правительством ресурсов. При этом на вопрос, считается ли спикер Госдумы надежным источником информации в этом вопросе, Песков ответил «безусловно». За комментариями относительно того, могут ли не получившие повесток граждане выезжать за границу, пресс-секретарь посоветовал обратиться в Минобороны.
Утром 29 сентября Володин в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором заявил, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Он уточнил, что это указано в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», и добавил, что «такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные». Позднее он написал, что после публикации поступили разъяснения от Минобороны. «Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», – сообщил он.
Еще 26 сентября Минобороны сделало заявление, что ограничений на передвижение людей в условиях проведения в России частичной мобилизации «не предусматривается».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.