Песков ответил на заявление Володина об ограничениях на выезд за границу

Утром 29 сентября Володин в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором заявил, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Он уточнил, что это указано в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», и добавил, что «такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные». Позднее он написал, что после публикации поступили разъяснения от Минобороны. «Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», – сообщил он.