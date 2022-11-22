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Полковника Генштаба арестовали за взятку стиральной машиной

Ведомости

235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил полковника Ивана Мертвищева. Он обвиняется в получении взятки стиральной машинкой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет газета, в связи с началом призыва 1 ноября планировалась проверка Объединенного военного комиссариата (ОВК), в который входят микрорайоны Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, проспект Вернадского, Раменки и Тропарево-Никулино Западного административного округа города Москвы. 

По данным источника, за неделю до проверки Мертвищев позвонил военкому ОВК Раменки и намекнул, что дела с призывом, по его информации, в военкомате идут плохо. Полковник также обещал найти недочеты даже в документации, с которой все будет в порядке, уточнил собеседник издания. 

Кроме того, Мертвищев предостерег военкома, что данная ситуация может негативно отразиться как на репутации руководства ОВК, так и на карьере самого офицера. Чтобы устранить проблему, полковник предложил купить ему стиральную машинку стоимостью не менее 70 000 руб. Военком якобы согласился, а сам обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ. 

Мертвищева задержали при получении стиральной машинки. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством). Как отмечает «Коммерсантъ», полковник полностью признал свою вину. По данным издания, ФСБ и СКР планируют продолжить проверку Мертвищева на причастность к аналогичным преступлениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных