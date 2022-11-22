Полковника Генштаба арестовали за взятку стиральной машиной

Кроме того, Мертвищев предостерег военкома, что данная ситуация может негативно отразиться как на репутации руководства ОВК, так и на карьере самого офицера. Чтобы устранить проблему, полковник предложил купить ему стиральную машинку стоимостью не менее 70 000 руб. Военком якобы согласился, а сам обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ.