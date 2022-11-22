Полковника Генштаба арестовали за взятку стиральной машиной
235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил полковника Ивана Мертвищева. Он обвиняется в получении взятки стиральной машинкой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как пишет газета, в связи с началом призыва 1 ноября планировалась проверка Объединенного военного комиссариата (ОВК), в который входят микрорайоны Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, проспект Вернадского, Раменки и Тропарево-Никулино Западного административного округа города Москвы.
По данным источника, за неделю до проверки Мертвищев позвонил военкому ОВК Раменки и намекнул, что дела с призывом, по его информации, в военкомате идут плохо. Полковник также обещал найти недочеты даже в документации, с которой все будет в порядке, уточнил собеседник издания.
Кроме того, Мертвищев предостерег военкома, что данная ситуация может негативно отразиться как на репутации руководства ОВК, так и на карьере самого офицера. Чтобы устранить проблему, полковник предложил купить ему стиральную машинку стоимостью не менее 70 000 руб. Военком якобы согласился, а сам обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ.
Мертвищева задержали при получении стиральной машинки. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством). Как отмечает «Коммерсантъ», полковник полностью признал свою вину. По данным издания, ФСБ и СКР планируют продолжить проверку Мертвищева на причастность к аналогичным преступлениям.
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