22 ноября в Москве может стать самым влажным за всю историю наблюдений

Ранее синоптики предупредили москвичей о метели и ледяном дожде, автомобилистов и пешеходов предупредили о необходимости быть предельно осторожными из-за ледяного покрова. С предупреждением также выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В связи с этим городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности, отметил Бирюков. По его словам, снежный покров может увеличиться на 8 см из-за снегопада.