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Общество

22 ноября в Москве может стать самым влажным за всю историю наблюдений

Ведомости

Сегодняшний день может стать самым влажным 22 ноября в Москве за все 73 года метеонаблюдений, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в комментарии «РИА Новости».

«Помимо комплекса неблагоприятных явлений погоды, связанных с сильными осадками, гололедом, ледяными дождями, сегодняшний день может войти в метеорологическую историю столицы как самое влажное 22 ноября за последние 73 года, то есть с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ», – сообщил он.

Эксперт пояснил, что за ночь уже выпало до 5 мм осадков, рекордным по влажности же пока считается 22 ноября 1965 г., когда выпало 8 мм осадков.

Ранее синоптики предупредили москвичей о метели и ледяном дожде, автомобилистов и пешеходов предупредили о необходимости быть предельно осторожными из-за ледяного покрова. С предупреждением также выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В связи с этим городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности, отметил Бирюков. По его словам, снежный покров может увеличиться на 8 см из-за снегопада. 

Прогнозы синоптиков оказались верными, сообщил сегодня центр «Фобос»: теплый атмосферный фронт, связанный с активным балканским циклоном, пришел с юга на территорию столичного региона и продолжит смещаться к северо-востоку, зона осадков охватит всю территорию региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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