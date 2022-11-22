22 ноября в Москве может стать самым влажным за всю историю наблюдений
Сегодняшний день может стать самым влажным 22 ноября в Москве за все 73 года метеонаблюдений, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в комментарии «РИА Новости».
«Помимо комплекса неблагоприятных явлений погоды, связанных с сильными осадками, гололедом, ледяными дождями, сегодняшний день может войти в метеорологическую историю столицы как самое влажное 22 ноября за последние 73 года, то есть с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ», – сообщил он.
Эксперт пояснил, что за ночь уже выпало до 5 мм осадков, рекордным по влажности же пока считается 22 ноября 1965 г., когда выпало 8 мм осадков.
Ранее синоптики предупредили москвичей о метели и ледяном дожде, автомобилистов и пешеходов предупредили о необходимости быть предельно осторожными из-за ледяного покрова. С предупреждением также выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В связи с этим городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности, отметил Бирюков. По его словам, снежный покров может увеличиться на 8 см из-за снегопада.
Прогнозы синоптиков оказались верными, сообщил сегодня центр «Фобос»: теплый атмосферный фронт, связанный с активным балканским циклоном, пришел с юга на территорию столичного региона и продолжит смещаться к северо-востоку, зона осадков охватит всю территорию региона.
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