Дептранс Москвы сообщил о задержке поездов диаметра D2 из-за непогоды
Поезда МЦД D2 и Курского направления задерживаются у станции Люблино из-за остановки одного из составов в связи с ухудшением погоды в Москве, передает пресс-служба департамента транспорта столицы в своем Telegram-канале.
«На D2 и Курском направлении задерживаются несколько поездов в сторону области из-за остановки состава в связи со сложными погодными условиями у станции Люблино. Вместе с МЖД принимаем меры для восстановления графика», — отмечено в сообщении.
Синоптики ранее предупредили москвичей о метели и ледяном дожде, автомобилистов и пешеходов предупредили о необходимости быть предельно осторожными из-за ледяного покрова. С предупреждением также выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В связи с этим городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности.
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы также сообщил, что ледяной дождь продлится до конца вторника, ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода.
Из-за ухудшения погодных условий в столичных аэропортах зафиксированы отмены и задержки в общей сложности около 30 рейсов.
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