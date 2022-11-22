Около 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщал, что сегодняшний день может стать самым влажным 22 ноября в Москве за все 73 года метеонаблюдений. Эксперт пояснил, что за ночь уже выпало до 5 мм осадков, рекордным по влажности же пока считается 22 ноября 1965 г., когда выпало 8 мм осадков.