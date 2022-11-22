Около 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя
Больше всего рейсов задержано в «Домодедово» — 11, в «Шереметьево» — пять задержано и шесть отменено, во «Внуково» — два задержано и четыре отменено.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщал, что сегодняшний день может стать самым влажным 22 ноября в Москве за все 73 года метеонаблюдений. Эксперт пояснил, что за ночь уже выпало до 5 мм осадков, рекордным по влажности же пока считается 22 ноября 1965 г., когда выпало 8 мм осадков.
Синоптики также предупредили москвичей о метели и ледяном дожде, автомобилистов и пешеходов предупредили о необходимости быть предельно осторожными из-за ледяного покрова. С предупреждением также выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В связи с этим городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности.
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