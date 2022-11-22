В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 7 декабря
«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 г. до 20:00 7 декабря 2022 г. будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности», — написал Аксенов.
Глава Крыма проинформировал, что высокий уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах, а также на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и других ведомств. «Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти», — написал Аксенов, подчеркнув, что безопасность республики, ее жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами в полном объеме.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
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