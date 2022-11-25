При пожаре погибла вдова режиссера Станислава Говорухина Галина
Галина Говорухина, вдова режиссера и актера Станислава Говорухина, погибла в результате пожара в коттеджном поселке Лесное Озеро в новой Москве, сообщили ТАСС и «Известия».
«При пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина», – сказал собеседник ТАСС.
На сайте московского управления МЧС ранее появилась информация о пожаре в поселке Лесное Озеро и гибели одного человека. Информация о возгорании одноэтажного деревянного дома с мансардным этажом на площади 100 кв. м поступила в экстренные службы в 15:42, к 18:06 пожар был полностью ликвидирован.
Галина Говорухина родилась в 1948 г., работала монтажером на Одесской киностудии. Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 г. после продолжительной болезни. Режиссер снял такие картины, как «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и «Вертикаль».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.