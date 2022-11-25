При пожаре погибла вдова режиссера Станислава Говорухина Галина

На сайте московского управления МЧС ранее появилась информация о пожаре в поселке Лесное Озеро и гибели одного человека. Информация о возгорании одноэтажного деревянного дома с мансардным этажом на площади 100 кв. м поступила в экстренные службы в 15:42, к 18:06 пожар был полностью ликвидирован.