Скончался расследовавший «хлопковое» дело советский следователь Владимир Калиниченко
В возрасте 74 лет скончался бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко, известный по расследованиям громких коррупционных преступлений – «сочинского», «хлопкового», «казахского» дел. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Трагическое известие. Сегодня ночью скончался легендарный советский следователь Владимир Калиниченко. До своего 75-летия он не дожил ровно неделю», – написал депутат. – «Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь».
Хинштейн уточнил, что Калиниченко также раскрыл совершенное милиционерами убийство офицера КГБ на станции московского метро «Ждановская», которое привело к чисткам в рядах правоохранителей.
С 1990-х Калиниченко работал адвокатом, написал о своей работе несколько книг – «Следствие и власть», «Следствие как профессия» и «Следствие глазами адвоката», был одним из автором сценария фильма «Убийство на Ждановской».