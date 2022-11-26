Скончался расследовавший «хлопковое» дело советский следователь Владимир Калиниченко

«Трагическое известие. Сегодня ночью скончался легендарный советский следователь Владимир Калиниченко. До своего 75-летия он не дожил ровно неделю», – написал депутат. – «Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь».