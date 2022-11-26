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Скончался расследовавший «хлопковое» дело советский следователь Владимир Калиниченко

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В возрасте 74 лет скончался бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко, известный по расследованиям громких коррупционных преступлений – «сочинского», «хлопкового», «казахского» дел. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Трагическое известие. Сегодня ночью скончался легендарный советский следователь Владимир Калиниченко. До своего 75-летия он не дожил ровно неделю», – написал депутат. – «Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь».

Хинштейн уточнил, что Калиниченко также раскрыл совершенное милиционерами убийство офицера КГБ на станции московского метро «Ждановская», которое привело к чисткам в рядах правоохранителей.

С 1990-х Калиниченко работал адвокатом, написал о своей работе несколько книг – «Следствие и власть», «Следствие как профессия» и «Следствие глазами адвоката», был одним из автором сценария фильма «Убийство на Ждановской».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных