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СМИ сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова

Ведомости

Заместитель начальника главного управления МЧС по Москве, главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Зотов задержан, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Его подозревают в получении взятки.

«Сергей Зотов задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщил собеседник ТАСС. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, многократный штраф и запрет занимать определенные должности.

«Задержан силовиками на двое суток», — сообщил один из собеседников «РИА Новости». Официальных комментариев по данному делу пока нет.

В октябре задержали начальника контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Собеседник ТАСС сообщал, что его подозревают в должностном преступлении в период работы в Омской области. Другие подробности дела не сообщались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных