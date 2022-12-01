СМИ сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова

«Сергей Зотов задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщил собеседник ТАСС. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, многократный штраф и запрет занимать определенные должности.