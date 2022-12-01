СМИ сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова
Заместитель начальника главного управления МЧС по Москве, главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Зотов задержан, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Его подозревают в получении взятки.
«Сергей Зотов задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщил собеседник ТАСС. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, многократный штраф и запрет занимать определенные должности.
«Задержан силовиками на двое суток», — сообщил один из собеседников «РИА Новости». Официальных комментариев по данному делу пока нет.
В октябре задержали начальника контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Собеседник ТАСС сообщал, что его подозревают в должностном преступлении в период работы в Омской области. Другие подробности дела не сообщались.
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