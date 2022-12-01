Газета
Общество

Суд конфисковал принадлежащие Зиявудину Магомедову акции группы Fesco

Ведомости

Мещанский суд Москвы конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову, которого ранее осудили на 19 лет колонии за создание преступного сообщества и хищение.

Согласно приговору, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК «Транспортная группа ФЕСКО» (входит в группу), а также доли в АО «Русская тройка», АО «Портовый флот», АО «Портактив», ПАО «ВМТП», «Порт Петровск», «Феско бункер» и др.

Ранее сегодня Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Его брату Магомеду Магомедову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, также в колонии строгого режима, со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

Суд признал братьев виновными в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и по нескольким эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, суд решил лишить Зиявудина Магомедова государственных наград — ордена Дружбы и ордена Почета.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Суд вынес приговор по делу совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных