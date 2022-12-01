Суд конфисковал принадлежащие Зиявудину Магомедову акции группы Fesco
Мещанский суд Москвы конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову, которого ранее осудили на 19 лет колонии за создание преступного сообщества и хищение.
Согласно приговору, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК «Транспортная группа ФЕСКО» (входит в группу), а также доли в АО «Русская тройка», АО «Портовый флот», АО «Портактив», ПАО «ВМТП», «Порт Петровск», «Феско бункер» и др.
Ранее сегодня Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Его брату Магомеду Магомедову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, также в колонии строгого режима, со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.
Суд признал братьев виновными в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и по нескольким эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, суд решил лишить Зиявудина Магомедова государственных наград — ордена Дружбы и ордена Почета.
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