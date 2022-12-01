Суд конфисковал принадлежащие Зиявудину Магомедову акции группы Fesco

Ранее сегодня Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Его брату Магомеду Магомедову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, также в колонии строгого режима, со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.