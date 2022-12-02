В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

Накануне, 1 декабря, в Армении разбился легкий двухмоторный самолет B55 с двумя российскими летчиками, сообщили в МЧС республики. Оба летчика погибли, пассажиров на борту не было. Отмечалось, что самолет выполнял рейс из Еревана в Астрахань. Он разбился в районе села Джрабер Котайкской области в центральной части страны.