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В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

Ведомости

Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным источника агентства, экипажу удалось катапультироваться.

«МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж катапультировался», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, сейчас выясняется состояние пилотов. В экстренных службах добавили, что пока информации о разрушениях и жертвах нет. «РИА Новости» уточняет, что к месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Позже сообщения о крушении самолета подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа. «2 декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался», — рассказали там.

Отмечается, что истребитель упал в безлюдном месте, разрушений нет. В пресс-службе добавили, что предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

Накануне, 1 декабря, в Армении разбился легкий двухмоторный самолет B55 с двумя российскими летчиками, сообщили в МЧС республики. Оба летчика погибли, пассажиров на борту не было. Отмечалось, что самолет выполнял рейс из Еревана в Астрахань. Он разбился в районе села Джрабер Котайкской области в центральной части страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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