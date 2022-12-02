В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным источника агентства, экипажу удалось катапультироваться.
«МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж катапультировался», — сказал собеседник агентства.
По данным ТАСС, сейчас выясняется состояние пилотов. В экстренных службах добавили, что пока информации о разрушениях и жертвах нет. «РИА Новости» уточняет, что к месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Позже сообщения о крушении самолета подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа. «2 декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался», — рассказали там.
Отмечается, что истребитель упал в безлюдном месте, разрушений нет. В пресс-службе добавили, что предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.
Накануне, 1 декабря, в Армении разбился легкий двухмоторный самолет B55 с двумя российскими летчиками, сообщили в МЧС республики. Оба летчика погибли, пассажиров на борту не было. Отмечалось, что самолет выполнял рейс из Еревана в Астрахань. Он разбился в районе села Джрабер Котайкской области в центральной части страны.
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