Основателя Petropavlovsk признали виновным по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы признал виновным основателя и бывшего генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о мошенничестве, передает ТАСС. Чтение его приговора сейчас продолжается. Срок наказания будет известен позднее.
Ранее гособвинитель запросил для Масловского 7,5 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб. По статье, которую ему вменяют (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальный срок наказания может составить 10 лет.
Масловского задержали в декабре 2020 г. по обвинению в мошенничестве на сумму около 95 млн руб., в феврале 2021 г. его арестовали. Свою вину он не признает. Позже по этому же делу был заочно арестован его сын, Алексей Масловский.
По версии следствия, в 2018 г. Масловский по завышенной стоимости обеспечил покупку «Покровского рудника» — одной из подконтрольных ему компаний офисного здания в Благовещенске у своего сына Алексея. По данным следствия, ущерб по делу составляет около 95 млн руб.
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