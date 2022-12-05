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Основателя Petropavlovsk признали виновным по делу о мошенничестве

Ведомости

Басманный суд Москвы признал виновным основателя и бывшего генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о мошенничестве, передает ТАСС. Чтение его приговора сейчас продолжается. Срок наказания будет известен позднее. 

Ранее гособвинитель запросил для Масловского 7,5 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб. По статье, которую ему вменяют (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальный срок наказания может составить 10 лет. 

Масловского задержали в декабре 2020 г. по обвинению в мошенничестве на сумму около 95 млн руб., в феврале 2021 г. его арестовали. Свою вину он не признает. Позже по этому же делу был заочно арестован его сын, Алексей Масловский. 

По версии следствия, в 2018 г. Масловский по завышенной стоимости обеспечил покупку «Покровского рудника» — одной из подконтрольных ему компаний офисного здания в Благовещенске у своего сына Алексея. По данным следствия, ущерб по делу составляет около 95 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных