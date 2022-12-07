Экоактивисты облили краской театр «Ла Скала»

В результате происшествия вход оперного театра был испачкан голубой и розовой краской. В настоящее время идут работы по его очистке. Кроме того, красной краской облили афишу. В соцсетях движение поделилось фотографиями с акции и пояснило, что несколько участников таким образом «оставили послание».