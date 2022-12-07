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Общество

Экоактивисты облили краской театр «Ла Скала»

Ведомости

Активисты движения Ultima generazione («Последнее поколение») 7 декабря облили краской вход в оперный театр «Ла Скала» в Милане. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, акцию устроили пять человек, которые были задержаны полицией. Как пишет ANSA, активисты выступили с призывами против использования газа и угля.

В результате происшествия вход оперного театра был испачкан голубой и розовой краской. В настоящее время идут работы по его очистке. Кроме того, красной краской облили афишу. В соцсетях движение поделилось фотографиями с акции и пояснило, что несколько участников таким образом «оставили послание».

Вечером 7 декабря в театре «Ла Скала» состоится открытие сезона оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Заглавную партию исполнит российский оперный певец заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. В опере также задействованы артисты Мариинского театра Анна Денисова, Алексей Марков и приглашенный солист Мариинского театра Дмитрий Головнин. Дирижером выступит музыкальный руководитель «Ла Скала» Риккардо Шайи.

За последнее время экоактивисты провели ряд громких акций. Так, 14 октября участницы движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», выставленную в Национальной галерее Лондона. Позже активисты этого движения бросили торт в восковую фигуру Карла III в Музее мадам Тюссо в Лондоне.

Также несколько выступлений есть на счету участников движения Letzte Generation («Последнее поколение»). 23 октября участники организации облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме, а в середине ноября попытались испортить нефтью картину Густава Климта «Смерть и жизнь», которая находится в Музее Леопольда в Вене. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных