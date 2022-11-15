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Общество

Экоактивисты облили «Смерть и жизнь» Климта

Ведомости

Активисты из природоохранного движения Letzte Generation («Последнее поколение») облили нефтью картину Густава Климта «Смерть и жизнь», которая находится в Музее Леопольда в Вене. Об этом организация сообщила в Twitter. 

Комментируя произошедшее, в пресс-службе Музея Леопольда назвали опасения активистов по поводу экологии «оправданными», однако отметили, что нападение на произведения искусства является «неправильным способом для достижения поставленной цели». Заявление опубликовано в Twitter. В музее отметили, что, по предварительной оценке экспертов, картина и оригинальная рама не пострадали, поскольку находились под защитных стеклом.

Данная акция стала не первым нападением активистов Letzte Generation на произведения искусства. 23 октября участники движения облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме. В конце октября две активистки приклеили себя к металлической конструкции, которая поддерживает скелет динозавра, в берлинском Музее естествознания. Аналогичную акцию движение устроило в венском Музее естествознания 10 ноября.

Также несколько громких акций провели активисты природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью»). 14 октября участницы организации облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», выставленную в Национальной галерее Лондона. Полотно повреждений не получило, однако немного пострадала рама. В конце октября активисты этого же движения бросили торт в восковую фигуру Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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