Экоактивисты облили «Смерть и жизнь» Климта

Комментируя произошедшее, в пресс-службе Музея Леопольда назвали опасения активистов по поводу экологии «оправданными», однако отметили, что нападение на произведения искусства является «неправильным способом для достижения поставленной цели». Заявление опубликовано в Twitter. В музее отметили, что, по предварительной оценке экспертов, картина и оригинальная рама не пострадали, поскольку находились под защитных стеклом.