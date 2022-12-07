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В Кремле допустили встречу Путина с председателем КС Зорькиным в декабре

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с судьями Конституционного суда по случаю Дня Конституции, отмечаемого 12 декабря, однако может состояться его встреча с председателем КС Валерием Зорькиным. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, в этом году не планируется. С другой стороны, традиционно в этот день проходит встреча с Зорькиным, главой КС, нельзя исключать, что такая встреча состоится в этом году», – ответил Песков на вопрос журналистов о встрече президента с судьями КС.

О том, что Путин может может принять Зорькина по случаю принятия Основного закона, ранее в ноябре писали «Ведомости». Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказывал тогда, что встреча проходит ежегодно и приурочена ко Дню Конституции. Эти встречи традиционны, но проходят в разном формате, например, в 2014 г., после присоединения к России Крыма, Путин общался не персонально с Зорькиным, а со всем составом суда.

Состав КС в этом году сократился: 27 сентября полномочия сложил судья Константин Арановский, который часто высказывал особые мнения (теперь не публикуются). Отставка связана с достижением им предельного возраста пребывания в соответствующей должности, отмечала пресс-служба суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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