В Кремле допустили встречу Путина с председателем КС Зорькиным в декабре
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с судьями Конституционного суда по случаю Дня Конституции, отмечаемого 12 декабря, однако может состояться его встреча с председателем КС Валерием Зорькиным. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, в этом году не планируется. С другой стороны, традиционно в этот день проходит встреча с Зорькиным, главой КС, нельзя исключать, что такая встреча состоится в этом году», – ответил Песков на вопрос журналистов о встрече президента с судьями КС.
О том, что Путин может может принять Зорькина по случаю принятия Основного закона, ранее в ноябре писали «Ведомости». Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказывал тогда, что встреча проходит ежегодно и приурочена ко Дню Конституции. Эти встречи традиционны, но проходят в разном формате, например, в 2014 г., после присоединения к России Крыма, Путин общался не персонально с Зорькиным, а со всем составом суда.
Состав КС в этом году сократился: 27 сентября полномочия сложил судья Константин Арановский, который часто высказывал особые мнения (теперь не публикуются). Отставка связана с достижением им предельного возраста пребывания в соответствующей должности, отмечала пресс-служба суда.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса