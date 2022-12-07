В Кремле допустили встречу Путина с председателем КС Зорькиным в декабре

О том, что Путин может может принять Зорькина по случаю принятия Основного закона, ранее в ноябре писали «Ведомости». Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказывал тогда, что встреча проходит ежегодно и приурочена ко Дню Конституции. Эти встречи традиционны, но проходят в разном формате, например, в 2014 г., после присоединения к России Крыма, Путин общался не персонально с Зорькиным, а со всем составом суда.