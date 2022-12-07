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Путин призвал создать центр по вопросам реабилитации раненых

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал расширить возможности реабилитации для раненых военных, с этой целью необходимо создать специальный центр при правительстве. Об этом глава государства сообщил в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ). 

«​​Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, который будет этим заниматься, и где-то на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам во всех регионах РФ такую линию работы выделить, и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства», — сказал он (цит. по ТАСС).

Путин уточнил, что этот вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки. Правительство получит соответствующее поручение сегодня или завтра, 8 декабря. 

Помимо этого, глава государства обратил особое внимание на необходимость наладить протезирование раненых военных в соответствии с современными требованиями. Для этого потребуется провести комплекс работ, подчеркнул Путин. Он добавил, что нужно обеспечить всех лекарственными препаратами и предоставить возможность оплаты проезда к месту реабилитации.

«Нужно наладить систему реабилитации и оплаты проезда к месту реабилитации и назад, потому что человек раненый, тем более получивший инвалидность, для него сложно будет или невозможно даже добраться до этих мест реабилитации. Нужно провести целый комплекс работ по этому вопросу», — подчеркнул он.

Путин неоднократно обращал внимание на необходимость уделять особое внимание лечению и восстановлению раненых военных. В частности, 2 декабря он сказал, что военнослужащие должны быть обеспечены на качественном и современном уровне всем необходимым «для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления».

Президент в ходе сегодняшней встречи сообщил, что поднимал вопрос о помощи раненым и получившим инвалидность и на встрече с матерями военнослужащих, которая прошла в конце ноября в преддверии Дня матери. Тогда он отметил, что военные госпитали в настоящее время заполнены на 38%. Несмотря на это, к реабилитации раненных военнослужащих будут подключать и гражданские медучреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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