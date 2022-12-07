Путин призвал создать центр по вопросам реабилитации раненых

«​​Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, который будет этим заниматься, и где-то на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам во всех регионах РФ такую линию работы выделить, и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства», — сказал он (цит. по ТАСС).