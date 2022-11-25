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Путин: к реабилитации раненных бойцов будут подключать гражданские больницы

Ведомости

Военные госпитали в России заполнены лишь на 38%, однако к реабилитации раненных военнослужащих будут подключать и гражданские медучреждения, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих - участников спецоперации на Украине.

«Военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими – гражданская система здравоохранения. В том числе это касается и реабилитации. Мы обязательно к этому вернемся с тем, чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях Минобороны», – заявил президент.

Такая возможность будет внедряться, поскольку у гражданской системы здравоохранения есть желание и готовность работать с раненными бойцами, добавил Путин, отметив, что вопрос будет проработан ведомствами.

Ранее в ходе этой встречи Путин рассказал, что общался напрямую с некоторыми участниками спецоперации по телефону через их матерей. Глава государства также призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям, в том числе в военкоматах.

Сегодня, 25 ноября, российский президент провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации. Мероприятие накануне анонсировала пресс-служба Кремля. До этого о запланированной встрече в преддверии Дня матери (отмечается в этом году 27 ноября) сообщали источники «Ведомостей». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных