Путин: к реабилитации раненных бойцов будут подключать гражданские больницы
Военные госпитали в России заполнены лишь на 38%, однако к реабилитации раненных военнослужащих будут подключать и гражданские медучреждения, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих - участников спецоперации на Украине.
«Военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими – гражданская система здравоохранения. В том числе это касается и реабилитации. Мы обязательно к этому вернемся с тем, чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях Минобороны», – заявил президент.
Такая возможность будет внедряться, поскольку у гражданской системы здравоохранения есть желание и готовность работать с раненными бойцами, добавил Путин, отметив, что вопрос будет проработан ведомствами.
Сегодня, 25 ноября, российский президент провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации. Мероприятие накануне анонсировала пресс-служба Кремля. До этого о запланированной встрече в преддверии Дня матери (отмечается в этом году 27 ноября) сообщали источники «Ведомостей».
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