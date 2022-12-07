Путин заявил, что его позиция против возращения смертной казни не поменялась

«Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возвращение смертной казни, что для этого придется поменять конституцию; поэтому моя позиция не поменялась», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).