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Путин заявил, что его позиция против возращения смертной казни не поменялась

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что его позиция против возращения смертной казни не изменилась. Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возвращение смертной казни, что для этого придется поменять конституцию; поэтому моя позиция не поменялась», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

В ноябре ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей Зорькин сообщил, что возобновление смертной казни в России возможно только в результате изменения Конституции. Он подчеркнул, что для снятия моратория фактически потребуется принятие полностью новой Конституции.

Сенатор Андрей Клишас также заявил о невозможности возврата смертной казни в России при действующей Конституции, указав, что эту позицию отстаивает и Зорькин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в Кремле нет дискуссий по отмене моратория на смертную казнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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