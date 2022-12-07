Путин заявил, что его позиция против возращения смертной казни не поменялась
Президент России Владимир Путин заявил, что его позиция против возращения смертной казни не изменилась. Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возвращение смертной казни, что для этого придется поменять конституцию; поэтому моя позиция не поменялась», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).
В ноябре ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей Зорькин сообщил, что возобновление смертной казни в России возможно только в результате изменения Конституции. Он подчеркнул, что для снятия моратория фактически потребуется принятие полностью новой Конституции.
Сенатор Андрей Клишас также заявил о невозможности возврата смертной казни в России при действующей Конституции, указав, что эту позицию отстаивает и Зорькин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в Кремле нет дискуссий по отмене моратория на смертную казнь.
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