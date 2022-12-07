Голикова назвала размер допвыплат медикам в 2023 году

В июне президент заявил, что в России необходимо продумать, как модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. «Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал президент.