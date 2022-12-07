Голикова назвала размер допвыплат медикам в 2023 году
Врачи первичного звена здравоохранения начнут получать с января ежемесячную надбавку в 14 500 руб., а врачи центральных районных и районных больниц – надбавку в 18 500 руб., сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Надбавка врачей скорой медицинской помощи составит 11 500 руб., медперсонала среднего звена – 8000 руб., фельдшеров – 7000 руб., а младшего персонала – 4000 руб.
Всего дополнительные выплаты получат почти 380 000 врачей, 725 000 специалистов среднего медперсонала и 65 000 – младшего. На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на следующий год предусмотрено 152,4 млрд руб. При установлении доплат будет учитываться региональный коэффициент дифференциации, подчеркнула вице-премьер.
Дополнительные выплаты медикам ранее сегодня анонсировал президент РФ Владимир Путин. Президент уточнил, что он просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи. Новые выплаты начнут поступать в январе.
В июне президент заявил, что в России необходимо продумать, как модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. «Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал президент.
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