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МВД объявило блогера Камикадзе Ди в федеральный розыск

Ведомости

МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов, признан в РФ иноагентом), следует из базы данных ведомства. Уточняется, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. Однако о какой именно статье идет речь, неизвестно.

Камикадзе Ди — автор одноименного YouTube-канала Kamikadzedead. Блогер покинул Россию в апреле 2017 г. после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК). Известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти.

В сентябре Иванов был внесен Минюстом в реестр иноагентов, на него также заведено уголовное дело за фейки о ВС РФ.

По данным Mash, причиной для возбуждения дела стали видеоролики блогера о драмтеатре в Мариуполе. Кроме того, правоохранительные органы заинтересовались клипами Камикадзе Ди, в которых он оскорбляет официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных