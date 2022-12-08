МВД объявило блогера Камикадзе Ди в федеральный розыск
МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов, признан в РФ иноагентом), следует из базы данных ведомства. Уточняется, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. Однако о какой именно статье идет речь, неизвестно.
Камикадзе Ди — автор одноименного YouTube-канала Kamikadzedead. Блогер покинул Россию в апреле 2017 г. после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК). Известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти.
По данным Mash, причиной для возбуждения дела стали видеоролики блогера о драмтеатре в Мариуполе. Кроме того, правоохранительные органы заинтересовались клипами Камикадзе Ди, в которых он оскорбляет официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
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