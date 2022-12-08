МВД объявило блогера Камикадзе Ди в федеральный розыск

Камикадзе Ди — автор одноименного YouTube-канала Kamikadzedead. Блогер покинул Россию в апреле 2017 г. после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК). Известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти.