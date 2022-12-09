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«Яндекс Путешествия» назвали самые редкие страны для поездок в Новый год

Ведомости

Наименьшей популярностью среди россиян пользуются страны Латинской Америки и Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе сервиса по планированию поездок «Яндекс Путешествия».

Согласно проанализированным данным о бронированиях и покупке билетов на предстоящие новогодние праздники, наименьшим спросом пользовались Аргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу. Уточняется, что на эти направления приходится меньше 0,1% от всех поездок пользователей «Яндекс Путешествий» в новогодний период.

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По мнению аналитиков, такой низкий интерес связан с высокими затратами, с которыми путешественникам приходится сталкиваться. Причем речь идет как о временных, так и о финансовых затратах. К этому также добавляется низкий уровень осведомленности клиентов об этих направлениях. В десятку редких маршрутов также вошли Япония, Тунис, Ливан, Алжир и Филиппины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных