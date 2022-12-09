«Яндекс Путешествия» назвали самые редкие страны для поездок в Новый год

По мнению аналитиков, такой низкий интерес связан с высокими затратами, с которыми путешественникам приходится сталкиваться. Причем речь идет как о временных, так и о финансовых затратах. К этому также добавляется низкий уровень осведомленности клиентов об этих направлениях. В десятку редких маршрутов также вошли Япония, Тунис, Ливан, Алжир и Филиппины.