«Яндекс Путешествия» назвали самые редкие страны для поездок в Новый год
Наименьшей популярностью среди россиян пользуются страны Латинской Америки и Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе сервиса по планированию поездок «Яндекс Путешествия».
Согласно проанализированным данным о бронированиях и покупке билетов на предстоящие новогодние праздники, наименьшим спросом пользовались Аргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу. Уточняется, что на эти направления приходится меньше 0,1% от всех поездок пользователей «Яндекс Путешествий» в новогодний период.
По мнению аналитиков, такой низкий интерес связан с высокими затратами, с которыми путешественникам приходится сталкиваться. Причем речь идет как о временных, так и о финансовых затратах. К этому также добавляется низкий уровень осведомленности клиентов об этих направлениях. В десятку редких маршрутов также вошли Япония, Тунис, Ливан, Алжир и Филиппины.
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