В Курской области опровергли данные о планах ввести военное положение
Сообщения о том, что власти Курской области планируют ввести военное положение в регионе, является фейками, заявила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина, передают «РИА Новости».
«Это чушь! Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным Telegram-каналам», — заявила Гурина.
11 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт в интервью телеканалу Совета Федерации упомянул введение военного положения. В интервью глава региона рассказал, что участники добровольных народных дружин в Курской области будут проходить подготовку на площадках ЧВК «Вагнер». По его словам, в таких дружинах уже более 2 000 человек.
Также глава Курской области заявил, что в связи с нарастающей угрозой решили расширить полномочия добровольных народных дружин. В частности, чтобы эти же люди могли оказывать помощь в устранении пожаров и при ликвидации последствий природных катаклизмов. «Ну и, конечно, эта дружина могла бы быть костяком сил территориальной обороны в случае (если это, не дай бог, произойдет) введения военного положения», — сказал губернатор.
После этого в местных Telegram-каналах появилась информация о планах властей Курской области ввести военное положение. Об этом, в частности, со ссылкой на губернатора написали «Курские новости», сообщив что после введения военного положения на охрану территории выйдут 6 000 народных дружинников.