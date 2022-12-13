Росавиация продлила режим ограничения полетов до 21 декабря

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали, в предыдущий раз — до 15 декабря. 11 аэропортов остаются закрытыми уже больше девяти месяцев.