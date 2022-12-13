Росавиация продлила режим ограничения полетов до 21 декабря
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 21 декабря 2022 г., об этом сообщается на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Ведомство также рекомендовало авиакомпаниям совершать полеты по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали, в предыдущий раз — до 15 декабря. 11 аэропортов остаются закрытыми уже больше девяти месяцев.
17 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительную поддержку закрытым аэропортам. Объем субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил Мишустин.