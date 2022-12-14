В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в тайных закупках электроники
Пятеро россиян могут быть приговорены к 30 годам лишения свободы в случае признания их вины по делу о закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Об этом сообщает минюст США.
Отмечается, что всего в организации подпольной закупочной сети Serniya подозреваются семь человек, в том числе двое американцев. Трое уже задержаны, в их числе — россиянин Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии. Остальные четверо граждан России по-прежнему находятся на свободе. Уточняется, что в случае осуждения им всем грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.
Власти США подозревают, что Конощенок является сотрудником ФСБ. Кроме того, в США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Среди подозреваемых также числятся Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.
По данным минюста США, российские компании Serniya и Sertal работали под эгидой российских спецслужб и поставляли западную электронику для российского военно-промышленного комплекса и сектора исследований и разработок.
Как утверждает американское ведомство, перечисленные лица незаконно закупали и экспортировали электронику, которая применяется для производства ядерного и гиперзвукового оружия, а также в других военных целях. В частности, Ипполитов якобы получал запросы из России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые работали на Sertal и отвечали за логистику. Они, в свою очередь, передавали заказы Лившицу, который занимался закупками в координации с Конощенком, Брайманом и Ермоленко. Конощенок экспортировал электронику из Эстонии в РФ.