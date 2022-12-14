В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в тайных закупках электроники

Как утверждает американское ведомство, перечисленные лица незаконно закупали и экспортировали электронику, которая применяется для производства ядерного и гиперзвукового оружия, а также в других военных целях. В частности, Ипполитов якобы получал запросы из России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые работали на Sertal и отвечали за логистику. Они, в свою очередь, передавали заказы Лившицу, который занимался закупками в координации с Конощенком, Брайманом и Ермоленко. Конощенок экспортировал электронику из Эстонии в РФ.