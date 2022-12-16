Хинштейн предложил смягчить требования для мобилизованных по лицензии на оружие
Поправки в законопроект об освобождении мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне действия специальной военной операции, от наказания за просроченное разрешение на оружие, уже подготовлены. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Мобилизованные и добровольцы будут освобождены от ответственности, если срок действия их разрешения на оружие истечет», — сказано в сообщении.
Хинштейн также обратил внимание на готовность поправок, связанных с первоочередным правом мобилизованных и добровольцев на то, чтобы сдавать свое гражданское оружие в МВД.
Он уточнил, что эти поправки будут рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе в рамках второго чтения законопроекта об ужесточении оборота огнестрельного оружия.
О начале работы над такими поправками Хинштейн сообщил 29 сентября. Тогда он связал важность инициативы с необходимостью обеспечить сохранность оружия, пока его владелец находится в зоне СВО. «Не дай Бог, конечно, но в случае гибели владельца, оружие (гражданское) перейдет его наследнику», — написал он. Хинштейн также подчеркнул, что хранение оружия должно быть бессрочным.
Согласно действующему законодательству, срок действия лицензии, которая разрешает хранит оружие, составляет не больше пяти лет. По истечении этого срока лицензию необходимо продлить. Согласно ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ, если этого не сделать, владельцу оружия с просроченным разрешением грозит штраф в размере от 500 до 2000 руб. либо лишение права на приобретение и хранение оружия на срок до одного года.