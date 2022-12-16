Хинштейн предложил смягчить требования для мобилизованных по лицензии на оружие

Согласно действующему законодательству, срок действия лицензии, которая разрешает хранит оружие, составляет не больше пяти лет. По истечении этого срока лицензию необходимо продлить. Согласно ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ, если этого не сделать, владельцу оружия с просроченным разрешением грозит штраф в размере от 500 до 2000 руб. либо лишение права на приобретение и хранение оружия на срок до одного года.