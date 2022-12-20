Госдума вводит штрафы за распространение карт, оспаривающих целостность РФ

19 декабря Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы и введении штрафа до 5 млн руб. за ее публичное осквернение. В соответствии с действующим законодательством за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн руб., физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.