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Госдума вводит штрафы за распространение карт, оспаривающих целостность РФ

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих целостность России, передает пресс-служба нижней палаты.

Первый законопроект вносит изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В соответствии с поправками, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.

Следующие за этим изменения также вносятся в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» после обращений граждан, обнаруживших обои с изображением карты мира, на которых Крым был указан как часть Украины. На карте также не было Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР, независимость которых признала РФ.

19 декабря Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы и введении штрафа до 5 млн руб. за ее публичное осквернение. В соответствии с действующим законодательством за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн руб., физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее по теме: Госдума одобрила штраф до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных