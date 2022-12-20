Госдума вводит штрафы за распространение карт, оспаривающих целостность РФ
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих целостность России, передает пресс-служба нижней палаты.
Первый законопроект вносит изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В соответствии с поправками, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.
Следующие за этим изменения также вносятся в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей.
В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» после обращений граждан, обнаруживших обои с изображением карты мира, на которых Крым был указан как часть Украины. На карте также не было Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР, независимость которых признала РФ.
19 декабря Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы и введении штрафа до 5 млн руб. за ее публичное осквернение. В соответствии с действующим законодательством за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн руб., физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.