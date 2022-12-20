В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа
В Пензенской области пациент умер после заражения гриппом, это первый зарегистрированный случай в этом эпидемиологическом сезоне, заявила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.
«Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям», — сообщила она (цитата по «РИА Новости»).
Воробьева отказалась уточнить возраст умершего пациента и добавила, что в регионе сейчас несколько человек находятся в реанимации с ОРВИ.
Несмотря на рост заболеваемости, Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды. Об этом в ведомстве сообщили накануне, 19 декабря. «Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — сказано в сообщении. По данным Роспотребнадзора, в России привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения страны.
В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.