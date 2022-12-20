В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа

Несмотря на рост заболеваемости, Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды. Об этом в ведомстве сообщили накануне, 19 декабря. «Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — сказано в сообщении. По данным Роспотребнадзора, в России привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения страны.