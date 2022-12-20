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Общество

В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа

Ведомости

В Пензенской области пациент умер после заражения гриппом, это первый зарегистрированный случай в этом эпидемиологическом сезоне, заявила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям», — сообщила она (цитата по «РИА Новости»).

Воробьева отказалась уточнить возраст умершего пациента и добавила, что в регионе сейчас несколько человек находятся в реанимации с ОРВИ.

Несмотря на рост заболеваемости, Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды. Об этом в ведомстве сообщили накануне, 19 декабря. «Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — сказано в сообщении. По данным Роспотребнадзора, в России привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения страны.

В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.

Ранее по теме: Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа почти во всех регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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