Совет Федерации может разработать законопроект об ограничении сроков нахождения в СИЗО

Совет Федерации готов разработать законопроект об ограничении сроков содержания граждан в СИЗО, сообщила «Ведомостям» спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. «Нужно сейчас провести широкие консультации и с Верховным судом, и с прокуратурой, и с Министерством юстиции для того, чтобы понять, нужен ли новый закон, нужны ли новые нормы. В случае необходимости мы такой законопроект подготовим. Но то, что мы эту тему не оставим — это я вам обещаю», — сказала Матвиенко.