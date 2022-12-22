Совет Федерации может разработать законопроект об ограничении сроков нахождения в СИЗО
Совет Федерации готов разработать законопроект об ограничении сроков содержания граждан в СИЗО, сообщила «Ведомостям» спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. «Нужно сейчас провести широкие консультации и с Верховным судом, и с прокуратурой, и с Министерством юстиции для того, чтобы понять, нужен ли новый закон, нужны ли новые нормы. В случае необходимости мы такой законопроект подготовим. Но то, что мы эту тему не оставим — это я вам обещаю», — сказала Матвиенко.
Она заявила, что длительные сроки содержания в СИЗО недопустимы для граждан, обвиняемых в ненасильственных, экономических и прочих преступлениях, а «особенно женщин, женщин с детьми». «Если следователь возбудил уголовное дело, подал в суд прошение о заключении того или иного обвиняемого в СИЗО, то, наверное, у него уже есть достаточное доказательство вины этого человека, но которое надо еще дорасследовать», — сообщила она. По ее мнению, период содержания под стражей должен ограничиться годом.
Матвиенко напомнила, что в законодательстве есть норма, которая дает право судам изучать аргументы для продления следствия. Матвиенко выразила сожаление, что работает она плохо и суды, как правило, «принимают позицию следователя и продлевают сроки содержания под стражей».
Согласно ст. 109 УПК РФ, срок содержания в СИЗО в ходе следствия составляет два месяца. Суд может его продлить до шести месяцев, по тяжким преступлениям — до 12 месяцев, по особо тяжким — до 18 месяцев. Срок содержания в СИЗО во время рассмотрения уголовного дела в суде — до шести месяцев. При этом оговаривается, что суд может продлевать срок неограниченное количество раз.
2 декабря Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями министерств попросила сенаторов и правительство как можно скорее внести во исполнение решения Конституционного суда законопроект, ограничивающий сроки содержания обвиняемых в СИЗО. В июле 2022 г. КС опубликовал постановление в связи с жалобой предпринимателя, в котором признал неконституционным бессрочное расследование уголовных дел.
7 декабря на встрече президента Владимира Путина с СПЧ журналист и экс-член ОНК Москвы Ева Меркачева подняла тему многолетнего нахождения в СИЗО в ходе следствия, в том числе женщин, имеющих детей. Президент обещал дать поручение проработать поднятый Меркачевой вопрос.