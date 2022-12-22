На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание
В ходе ремонтных работ на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло незначительное возгорание, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России по Мурманской области на своей странице во «ВКонтакте».
«Утром 22 декабря поступило сообщение о происшествии на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия», – говорится в сообщении.
Возгорание не причинило ущерба судну, добавили там.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, были эвакуированы 20 человек. Крейсер находится в сухом доке судоремонтного завода «Звездочка» в Мурманске.
«Адмирал Кузнецов» – единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 г., когда крейсер возвращался из Средиземного моря, где участвовал в сирийской операции, произошла авария: он потерял два истребителя при заходе на посадку.
Осенью 2018 г. в ходе ремонтных работ произошла авария, при которой погиб один человек, после которой судно перевели на ремонт к причалу в Мурманске. В декабре 2019 г. на судне произошел пожар (на борту в этот момент находились более 400 человек), в результате которого погибли два человека.
Ранее Рахманов сообщил, что ремонт крейсера должен завершиться в I квартале 2024 г., тогда же произойдет его сдача в состав ВМФ России, передавал ТАСС.