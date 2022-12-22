На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание

Осенью 2018 г. в ходе ремонтных работ произошла авария, при которой погиб один человек, после которой судно перевели на ремонт к причалу в Мурманске. В декабре 2019 г. на судне произошел пожар (на борту в этот момент находились более 400 человек), в результате которого погибли два человека.