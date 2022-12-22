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На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание

Ведомости

В ходе ремонтных работ на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло незначительное возгорание, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России по Мурманской области на своей странице во «ВКонтакте».

«Утром 22 декабря поступило сообщение о происшествии на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия», – говорится в сообщении.

Возгорание не причинило ущерба судну, добавили там.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в комментарии «РИА Новости» сообщил, что возгорание произошло из-за «маленького эксцесса при выполнении ремонтных работ». Все соответствующие пожарные системы сработали штатно, ущерба и пострадавших нет, добавил он.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, были эвакуированы 20 человек. Крейсер находится в сухом доке судоремонтного завода «Звездочка» в Мурманске.

«Адмирал Кузнецов» – единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 г., когда крейсер возвращался из Средиземного моря, где участвовал в сирийской операции, произошла авария: он потерял два истребителя при заходе на посадку.

Осенью 2018 г. в ходе ремонтных работ произошла авария, при которой погиб один человек, после которой судно перевели на ремонт к причалу в Мурманске. В декабре 2019 г. на судне произошел пожар (на борту в этот момент находились более 400 человек), в результате которого погибли два человека.

Ранее Рахманов сообщил, что ремонт крейсера должен завершиться в I квартале 2024 г., тогда же произойдет его сдача в состав ВМФ России, передавал ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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