В Харькове переименуют академический драмтеатр имени Пушкина
Депутаты Харьковского областного совета приняли решение о переименовании академического драматического театра имени Пушкина в Харьковский академический драматический театр, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«Это решение – своевременно. Поздравляю коллектив театра, художников, общественных активистов и всех небезразличных харьковчан и жителей области. Благодарен депутатскому корпусу за государственную позицию», – написал он.
11 декабря Ватутинский городской совет сообщал, что город Ватутино Черкасской области Украины может получить новое название, местные власти на заседании обсудили переименование города, который был назван в честь советского генерала Николая Ватутина, погибшего в Киеве.
13 сентября в министерстве культуры Литвы сообщили, что Литовский русский драматический театр (LRDT) будет переименован в Вильнюсский старый театр.
25 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР. Список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь, в начале августа подготовил экспертный совет украинского минкульта. В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, Герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров.