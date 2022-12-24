В Харькове переименуют академический драмтеатр имени Пушкина

25 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР. Список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь, в начале августа подготовил экспертный совет украинского минкульта. В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, Герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров.