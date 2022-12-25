На Украине сообщили о загрязнении реки Днестр нефтепродуктами
На территории Львовской области зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр, в результате допустимые нормы в соседней Ивано-Франковской области оказались превышены в 200 раз, сообщила в воскресенье глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
Как уточнила Онищук в своем Telegram-канале, попадание в реку нефтепродуктов зафиксировали в Львовской области 24 декабря.
«В результате обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галич (Ивано-Франковская область). Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз», — написала она.
По данным властей региона, в село в Букачевской поселковой общине Ивано-Франковского района прибыли работники Главного управления ГСЧС, на участке реки могут установить боновые заграждения, чтобы ограничить распространение нефтепродуктов по поверхности воды. Онищук добавила, что службы принимают все необходимые меры по ликвидации чрезвычайной ситуации.