На Украине сообщили о загрязнении реки Днестр нефтепродуктами

По данным властей региона, в село в Букачевской поселковой общине Ивано-Франковского района прибыли работники Главного управления ГСЧС, на участке реки могут установить боновые заграждения, чтобы ограничить распространение нефтепродуктов по поверхности воды. Онищук добавила, что службы принимают все необходимые меры по ликвидации чрезвычайной ситуации.