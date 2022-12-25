Al Hadath: у берегов Турции на сухогрузе произошел взрыв

По информации телеканала, после взрыва 16 человек удалось спасти, пострадавшие были госпитализированы. Судно, как отмечается, шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Взрыв на сухогрузе мог произойти в результате утечки газа, передает Al Hadath.