Al Hadath: у берегов Турции на сухогрузе произошел взрыв
На грузовом судне у берегов Турции в Черном море произошел взрыв, капитан корабля пропал без вести, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
По информации телеканала, после взрыва 16 человек удалось спасти, пострадавшие были госпитализированы. Судно, как отмечается, шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Взрыв на сухогрузе мог произойти в результате утечки газа, передает Al Hadath.
Телеканал также отмечает, что в составе экипажа находились египтяне, а также граждане Албании, Грузии и Украины. Поиски капитана корабля, который числится пропавшим без вести, продолжаются.