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Al Hadath: у берегов Турции на сухогрузе произошел взрыв

Ведомости

На грузовом судне у берегов Турции в Черном море произошел взрыв, капитан корабля пропал без вести, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. 

По информации телеканала, после взрыва 16 человек удалось спасти, пострадавшие были госпитализированы. Судно, как отмечается, шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Взрыв на сухогрузе мог произойти в результате утечки газа, передает Al Hadath. 

Телеканал также отмечает, что в составе экипажа находились египтяне, а также граждане Албании, Грузии и Украины. Поиски капитана корабля, который числится пропавшим без вести, продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных