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Общество

Московский Дом музыки эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

Ведомости

Московский международный Дом музыки был эвакуирован из-за сообщения о «минировании», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы учреждения Елену Чишковскую.

«В Дом музыки поступило сообщение о минировании. В настоящий момент зрители эвакуированы. Соответствующими службами ведется проверка всего здания на наличие взрывчатых веществ», – сказала она.

Чишковская отметила, что не может подтвердить количество эвакуированных. «Единственное, я могу сказать, что сегодня действительно в нескольких залах одновременно концерты. Пока я не могу сказать, сколько было запущено. Статистика подводится на следующий день», – уточнила представитель пресс-службы.

С начала осени в Москве несколько раз эвакуировали районные суды из-за ложных сообщений о минировании. 19 октября были эвакуированы Тимирязевский, Бабушкинский, Перовский, Кузьминский, Чертановский, Басманный, Солнцевский и Мещанский суды. 27 октября эвакуировали Московский городской суд, а также Лефортовский, Коптевский и Пресненский суды, 31 октября – Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский районные суды Москвы.

Последний раз ложные сообщения о минировании 21 ноября привели к эвакуации в Пресненском, Солнцевском, Чертановском, Останкинском, Басманном, Нагатинском, Головинском, Коптевском, Перовском и Кузьминском районных судах.

Сообщения о минированиях в Москве стали массово поступать с ноября 2019 г. С этого времени в суды, школы, вузы, торговые центры и другие места массового скопления людей приходят анонимные электронные письма с информацией об угрозах взрывов. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных