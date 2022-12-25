Московский Дом музыки эвакуировали из-за сообщения о «минировании»
Московский международный Дом музыки был эвакуирован из-за сообщения о «минировании», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы учреждения Елену Чишковскую.
«В Дом музыки поступило сообщение о минировании. В настоящий момент зрители эвакуированы. Соответствующими службами ведется проверка всего здания на наличие взрывчатых веществ», – сказала она.
Чишковская отметила, что не может подтвердить количество эвакуированных. «Единственное, я могу сказать, что сегодня действительно в нескольких залах одновременно концерты. Пока я не могу сказать, сколько было запущено. Статистика подводится на следующий день», – уточнила представитель пресс-службы.
С начала осени в Москве несколько раз эвакуировали районные суды из-за ложных сообщений о минировании. 19 октября были эвакуированы Тимирязевский, Бабушкинский, Перовский, Кузьминский, Чертановский, Басманный, Солнцевский и Мещанский суды. 27 октября эвакуировали Московский городской суд, а также Лефортовский, Коптевский и Пресненский суды, 31 октября – Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский районные суды Москвы.
Последний раз ложные сообщения о минировании 21 ноября привели к эвакуации в Пресненском, Солнцевском, Чертановском, Останкинском, Басманном, Нагатинском, Головинском, Коптевском, Перовском и Кузьминском районных судах.
Сообщения о минированиях в Москве стали массово поступать с ноября 2019 г. С этого времени в суды, школы, вузы, торговые центры и другие места массового скопления людей приходят анонимные электронные письма с информацией об угрозах взрывов. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.