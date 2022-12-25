Московский Дом музыки эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

Чишковская отметила, что не может подтвердить количество эвакуированных. «Единственное, я могу сказать, что сегодня действительно в нескольких залах одновременно концерты. Пока я не могу сказать, сколько было запущено. Статистика подводится на следующий день», – уточнила представитель пресс-службы.