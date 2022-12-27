Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске
Бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), который получил 8,5 года по делу о распространении фейков про российскую армию, этапировали в СИЗО в Ижевске. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт в разговоре с «РИА Новости».
«В изоляторе нам сказали, что его этапировали в СИЗО-1 Удмуртии в Ижевске», — сказала она. До этого Яшин находился в СИЗО-4 «Медведь» в Москве в районе Северного Медведково.
По словам адвоката, до вступления приговора в силу Яшина могут перемещать между СИЗО, но отправить в место заключения – нет. Эйсмонт подчеркнула, что практика перемещения между изоляторами свидетельствует о «перелимите в московских СИЗО».
9 декабря Мещанский суд Москвы назначил Яшину наказание в виде 8,5 года колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. Изначально гособвинение запрашивало для него 9 лет. Помимо этого Яшину запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Он был задержан в Москве 12 июля, и на следующий день Басманный суд Москвы заключил Яшина под стражу. По версии следствия, он распространял заведомо ложную информацию о случившемся в Буче в эфире на YouTube-канале от 7 апреля. 22 июля Минюст внес Яшина в реестр физических лиц — иностранных агентов.