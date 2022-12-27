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Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске

Ведомости

Бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), который получил 8,5 года по делу о распространении фейков про российскую армию, этапировали в СИЗО в Ижевске. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт в разговоре с «РИА Новости».

«В изоляторе нам сказали, что его этапировали в СИЗО-1 Удмуртии в Ижевске», — сказала она. До этого Яшин находился в СИЗО-4 «Медведь» в Москве в районе Северного Медведково. 

По словам адвоката, до вступления приговора в силу Яшина могут перемещать между СИЗО, но отправить в место заключения – нет. Эйсмонт подчеркнула, что практика перемещения между изоляторами свидетельствует о «перелимите в московских СИЗО». 

9 декабря Мещанский суд Москвы назначил Яшину наказание в виде 8,5 года колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. Изначально гособвинение запрашивало для него 9 лет. Помимо этого Яшину запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Он был задержан в Москве 12 июля, и на следующий день Басманный суд Москвы заключил Яшина под стражу. По версии следствия, он распространял заведомо ложную информацию о случившемся в Буче в эфире на YouTube-канале от 7 апреля. 22 июля Минюст внес Яшина в реестр физических лиц — иностранных агентов.

Ранее по теме: Суд отказался исключить Яшина из списка иноагентов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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