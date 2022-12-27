Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске

Он был задержан в Москве 12 июля, и на следующий день Басманный суд Москвы заключил Яшина под стражу. По версии следствия, он распространял заведомо ложную информацию о случившемся в Буче в эфире на YouTube-канале от 7 апреля. 22 июля Минюст внес Яшина в реестр физических лиц — иностранных агентов.