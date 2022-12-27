Глава СПЧ анонсировал начало работы группы по вопросам СВО после Нового года
Рабочая группа Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по вопросам спецоперации начнет функционировать после Нового года, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, пишет «Интерфакс».
«Мы будем ее оформлять официально сразу после Нового года. Заседание совета должно пройти. В этой группе будет человек восемь, тех, кто разбирается в этой ситуации», — сообщил Фадеев.
Сейчас, по словам главы СПЧ, стоит задача создать регулярную систему по работе с ранеными, ветеранами и инвалидами. К этому относится психологическая помощь, санаторное лечение, а также возможное протезирование для инвалидов, сказал Фадеев. Он отметил, что такую систему необходимо создать в скором времени. По его мнению, «это сложная история, нужно много средств».
Вместе с тем Фадеев рассказал о сокращении количества задержек выплат мобилизованным. «Завышения цен [на экипировку военнослужащих в настоящее время] практически нет», — продолжил он.
10 декабря стало известно, что СПЧ создает рабочую группу по вопросам специальной военной операции и проблемам Донбасса.
Встречу с членами cовета, которые занимаются проблемами Донбасса и вопросами СВО, Фадеев провел 9 декабря. В ней участвовали зампред СПЧ Ирина Киркора, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, военный корреспондент «КП» Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова и руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.