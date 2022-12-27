Глава СПЧ анонсировал начало работы группы по вопросам СВО после Нового года

Сейчас, по словам главы СПЧ, стоит задача создать регулярную систему по работе с ранеными, ветеранами и инвалидами. К этому относится психологическая помощь, санаторное лечение, а также возможное протезирование для инвалидов, сказал Фадеев. Он отметил, что такую систему необходимо создать в скором времени. По его мнению, «это сложная история, нужно много средств».