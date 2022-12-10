СПЧ сообщил о создании рабочей группы по вопросам спецоперации
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ создает рабочую группу по вопросам специальной военной операции и проблемам Донбасса. Такое решение было принято на встрече председателя СПЧ с членами Совета, говорится в его Telegram-канале.
«По итогам обсуждения было принято решение создать рабочую группу для межведомственного взаимодействия по всем актуальным и требующим внимания вопросам», — сообщили в СПЧ, отметив, что скоро будут сформулированы и обнародованы конкретные задачи.
Встречу с членами Совета, которые занимаются проблемами Донбасса и вопросами СВО, председатель СПЧ Валерий Фадеев провел в пятницу, 9 декабря. В ней участвовали зампред СПЧ Ирина Киркора, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, военный корреспондент «КП» Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова и руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.
7 декабря президент РФ Владимир Путин провел ежегодную встречу с СПЧ. Она началась с предупреждения, что большой блок вопросов будет посвящен спецоперации. «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился в соседней стране», – охарактеризовал он деятельность СПЧ в 2022 г.
Комментируя бытовые условия военнослужащих, Путин сообщил, что дополнительного призыва в ближайшее время не будет. По его словам, из 300 000 сейчас только 150 000 находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 000 – непосредственно в боевых подразделениях, а остальные выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку в учебных центрах Минобороны.
Член СПЧ, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила президенту о слухах про концлагеря для дезертиров. Путин опроверг их существование, но признал, что дезертиры были, хотя это явление и не носит массового характера. Глава государства также заявил, что проблемы с экипировкой военных должны быть уже решены, а с оставшимися проблемами необходимо разобраться.