СПЧ сообщил о создании рабочей группы по вопросам спецоперации

Член СПЧ, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила президенту о слухах про концлагеря для дезертиров. Путин опроверг их существование, но признал, что дезертиры были, хотя это явление и не носит массового характера. Глава государства также заявил, что проблемы с экипировкой военных должны быть уже решены, а с оставшимися проблемами необходимо разобраться.