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Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при федеральных вузах. Документ опубликован на портале правовой информации. 

В частности, военные учебные центры откроются при Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева, Дальневосточном государственном аграрном университете, Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого, Тюменском государственном университете и др. Всего в перечне 16 вузов, в которых появятся учебные центры. 

За реализацию инициативы отвечают Минобрнауки и Минсельхоз. 

23 ноября Минобрнауки анонсировало появление в вузах курса по основам военной подготовки. Отмечалось, что данный модуль был разработан совместно с Минобороны РФ. Курс появится в образовательных программах бакалавриата, специалитета и дополнительных образовательных программах.

Начальную военную подготовку Минпросвещения также планирует внедрить в школах. С 1 сентября 2023 г. школьники будут проходить ее в рамках уроков ОБЖ, также на уроках истории старшие классы будут изучать спецоперацию. Школьная программа была утверждена министерством 22 декабря. 

Ранее по теме: В российских вузах появится курс по основам военной подготовки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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