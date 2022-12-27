Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при федеральных вузах. Документ опубликован на портале правовой информации.
В частности, военные учебные центры откроются при Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева, Дальневосточном государственном аграрном университете, Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого, Тюменском государственном университете и др. Всего в перечне 16 вузов, в которых появятся учебные центры.
За реализацию инициативы отвечают Минобрнауки и Минсельхоз.
23 ноября Минобрнауки анонсировало появление в вузах курса по основам военной подготовки. Отмечалось, что данный модуль был разработан совместно с Минобороны РФ. Курс появится в образовательных программах бакалавриата, специалитета и дополнительных образовательных программах.
Начальную военную подготовку Минпросвещения также планирует внедрить в школах. С 1 сентября 2023 г. школьники будут проходить ее в рамках уроков ОБЖ, также на уроках истории старшие классы будут изучать спецоперацию. Школьная программа была утверждена министерством 22 декабря.