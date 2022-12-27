Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

Начальную военную подготовку Минпросвещения также планирует внедрить в школах. С 1 сентября 2023 г. школьники будут проходить ее в рамках уроков ОБЖ, также на уроках истории старшие классы будут изучать спецоперацию. Школьная программа была утверждена министерством 22 декабря.