Песков: общение журналистов с президентом вряд ли вернется к допандемийному формату

«Честно говоря, вряд ли оно будет таким же, как было до пандемии в обозримой перспективе. Здесь нечего греха таить. Вы видите, какие процессы мутации вирусов, какие достаточно сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов. <...> Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу — не будет. Но по мере того, как эти волны будут уходить в свою нижнюю точку по синусоиде, тогда можно будет более в свободном режиме общаться», — сказал он.