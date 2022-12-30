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Песков: общение журналистов с президентом вряд ли вернется к допандемийному формату

Ведомости

Общение президента России Владимира Путина с пулом журналистов вряд ли вернется к формату, который был привычным до пандемии коронавируса, из-за эпидемиологических волн, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Честно говоря, вряд ли оно будет таким же, как было до пандемии в обозримой перспективе. Здесь нечего греха таить. Вы видите, какие процессы мутации вирусов, какие достаточно сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов. <...> Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу — не будет. Но по мере того, как эти волны будут уходить в свою нижнюю точку по синусоиде, тогда можно будет более в свободном режиме общаться», — сказал он. 

Песков подчеркнул, что люди, отвечающие за здоровье и безопасность президента, обязаны учитывать «уроки пандемии» и принимать меры предосторожности. «Потому что в таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. 

Ранее был перенесен ряд традиционных мероприятий, которые проходят в конце года. В частности, на следующий год было отложено обращение президента к Федеральному собранию, а также перенесена большая пресс-конференция. Что касается «прямой линии», в ходе которой глава государства отвечает на вопросы граждан, то ее даты еще не были определены. До этого, 9 ноября, Песков сказал, что даты этих мероприятий будут зависеть от графика президента, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». 

22 декабря Путин анонсировал свое послание Федеральному собранию в начале 2023 г., при этом конкретных дат он не назвал. По словам главы государства, нужны время и дополнительный анализ происходящего и грядущих планов, чтобы послание «выглядело основательно, фундаментально».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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