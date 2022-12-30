Песков: общение журналистов с президентом вряд ли вернется к допандемийному формату
Общение президента России Владимира Путина с пулом журналистов вряд ли вернется к формату, который был привычным до пандемии коронавируса, из-за эпидемиологических волн, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Честно говоря, вряд ли оно будет таким же, как было до пандемии в обозримой перспективе. Здесь нечего греха таить. Вы видите, какие процессы мутации вирусов, какие достаточно сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов. <...> Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу — не будет. Но по мере того, как эти волны будут уходить в свою нижнюю точку по синусоиде, тогда можно будет более в свободном режиме общаться», — сказал он.
Песков подчеркнул, что люди, отвечающие за здоровье и безопасность президента, обязаны учитывать «уроки пандемии» и принимать меры предосторожности. «Потому что в таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее был перенесен ряд традиционных мероприятий, которые проходят в конце года. В частности, на следующий год было отложено обращение президента к Федеральному собранию, а также перенесена большая пресс-конференция. Что касается «прямой линии», в ходе которой глава государства отвечает на вопросы граждан, то ее даты еще не были определены. До этого, 9 ноября, Песков сказал, что даты этих мероприятий будут зависеть от графика президента, который он охарактеризовал как «весьма динамичный».
22 декабря Путин анонсировал свое послание Федеральному собранию в начале 2023 г., при этом конкретных дат он не назвал. По словам главы государства, нужны время и дополнительный анализ происходящего и грядущих планов, чтобы послание «выглядело основательно, фундаментально».