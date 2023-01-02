МВД предложило убрать штрих-коды с водительских удостоверений после 1 марта
Министерство внутренних дел России предложило перестать выпускать водительские удостоверения со штрих-кодами, поскольку они не используются для считывания информации. Соответствующее предложение содержится в проекте приказа МВД, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В случае одобрения приказ вступит в силу 1 марта.
«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования «штрих-кода» на оборотной его стороне в связи с тем, что в настоящее время данный «штрих-код» не используется для считывания информации», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
Также в пояснительной записке говорится, что данные изменения не повлекут дополнительных расходов средств федерального бюджета или увеличения численности структурных подразделений МВД России.