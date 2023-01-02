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Общество

МВД предложило убрать штрих-коды с водительских удостоверений после 1 марта

Ведомости

Министерство внутренних дел России предложило перестать выпускать водительские удостоверения со штрих-кодами, поскольку они не используются для считывания информации. Соответствующее предложение содержится в проекте приказа МВД, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В случае одобрения приказ вступит в силу 1 марта.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования «штрих-кода» на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный «штрих-код» не используется для считывания информации», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Также в пояснительной записке говорится, что данные изменения не повлекут дополнительных расходов средств федерального бюджета или увеличения численности структурных подразделений МВД России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных