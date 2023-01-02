Силы ПВО сбили разведывательный БПЛА под Бердянском
Российские силы противовоздушной обороны сбили разведывательный беспилотник под Бердянском Запорожской области, сообщила пресс-служба местной администрации в своем Telegram-канале.
«Сегодня в районе 13.40 расчетом ПВО ВС РФ в 35 км севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства», — указано в сообщении.
В администрации Бердянска добавили, что жертв или разрушений в результате инцидента не зафиксировано.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.