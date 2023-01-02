В УПЦ сообщили о ранении священника в Виннице в результате нападения

После случившегося к храму прибыли полицейские, нападавший отказывался им подчиниться. Как рассказали в епархии, правоохранителям пришлось применить оружие: его ранили в ногу, после чего задержали. Протоиерея Антония прооперировали, он находится в реанимации в одной из больниц города.