В УПЦ сообщили о ранении священника в Виннице в результате нападения
На протоиерея Винницкой епархии Антония Ковтонюка утром 2 января было совершено нападение, священник получил ножевое ранение, нападавший задержан, сообщили в пресс-службе Винницкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ).
Неизвестный напал на протоиерея около 9 часов утра в храме в честь Покрова Божией Матери. Мужчина вошел в храм и «стал все переворачивать».
«Священник отреагировал на шум и направился к мужу. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло», — говорится в сообщении.
После случившегося к храму прибыли полицейские, нападавший отказывался им подчиниться. Как рассказали в епархии, правоохранителям пришлось применить оружие: его ранили в ногу, после чего задержали. Протоиерея Антония прооперировали, он находится в реанимации в одной из больниц города.
«Независимо от того, как завершатся следственные действия, в очередной раз просим работников всех средств массовой информации перестать разжигать религиозную рознь на Украине!» — заявили в епархии.