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В УПЦ сообщили о ранении священника в Виннице в результате нападения

Ведомости

На протоиерея Винницкой епархии Антония Ковтонюка утром 2 января было совершено нападение, священник получил ножевое ранение, нападавший задержан, сообщили в пресс-службе Винницкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ).

Неизвестный напал на протоиерея около 9 часов утра в храме в честь Покрова Божией Матери. Мужчина вошел в храм и «стал все переворачивать».

«Священник отреагировал на шум и направился к мужу. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло», — говорится в сообщении.

После случившегося к храму прибыли полицейские, нападавший отказывался им подчиниться. Как рассказали в епархии, правоохранителям пришлось применить оружие: его ранили в ногу, после чего задержали. Протоиерея Антония прооперировали, он находится в реанимации в одной из больниц города. 

«Независимо от того, как завершатся следственные действия, в очередной раз просим работников всех средств массовой информации перестать разжигать религиозную рознь на Украине!» — заявили в епархии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных